Meteorolojiden Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların öğlen saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Erzurum'da 10, Ardahan'da 11, Ağrı'da 12, Erzincan ve Tunceli'de 14, Iğdır'da 18 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 26, Tunceli'de 25, Erzincan 24, Ağrı'da 21, Erzurum'da 18, Kars ve Ardahan'da 17 derece olacağı kaydedildi.

Bölgede son 24 saatte metrekareye, Erzurum'da 11,08, Ardahan'da 4,6, Erzincan'da 3,2, Ağrı'da 0,5, Kars'ta 0,4 kilogram yağış düştü.

Yetkililer, bölge genelinde sabah saatlerinden akşama kadar sürecek yer yer kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Muhabir: İlhami Erkılıç