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Meteorolojiden Çankırı ve Kırıkkale için buzlanma uyarısı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı ve Kırıkkale genelinde 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çankırı ve Kırıkkale'de 6-8 Aralık tarihlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma...

Genel 05.12.2019, 14:14
Meteorolojiden Çankırı ve Kırıkkale için buzlanma uyarısı
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ÇANKIRI (AA) - Çankırı ve Kırıkkale genelinde 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çankırı ve Kırıkkale'de 6-8 Aralık tarihlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, sürücülerin ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

#buzlanma #çankırı #don #Meteoroloji
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