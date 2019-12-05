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Meteorolojiden Çankırı ve Kırıkkale için buzlanma uyarısı
ÇANKIRI (AA) - Çankırı ve Kırıkkale genelinde 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çankırı ve Kırıkkale'de 6-8 Aralık tarihlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma...
Genel 05.12.2019, 14:14
ÇANKIRI (AA) - Çankırı ve Kırıkkale genelinde 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.
Açıklamada, sürücülerin ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.
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