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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
İç ve doğu kesimlerde don ve buzlanmayla birlikte yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Genel 06.12.2019, 14:22
ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeybatı ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde don ve buzlanmayla birlikte yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
Ayşe Böcüoğlu Bodur
2°
parçalı bulutlu
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