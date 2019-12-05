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Meteorolojiden buzlanma uyarısı
İç ve doğu bölgelerde önümüzdeki 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.
Genel 05.12.2019, 11:52
ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da gelecek 3 gün boyunca kuvvetli buzlanma ve don tahmin ediliyor.
Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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