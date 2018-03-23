Meteorolojiden 5 il için kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de bugün kuvvetli sağanak ve rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 13.00 ile 20.00 saatleri arasında Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.

Rüzgarın saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.