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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

SİVAS (AA) - Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00 ile 18.20 arasında...

02 Mart 2018 Cuma 17:40
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
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SİVAS (AA) - Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00 ile 18.20 arasında Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat genelinde kuvvetli rüzgar yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

Anahtar Kelimeler:
Kuvvetli Rüzgar UyarısıMeteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü
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