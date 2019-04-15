Meteorolojiden 4 il için

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece düşecek.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisiyle Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te sıcaklıkların kuzeybatıdan başlayarak hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı (sağlık sorunları, iç ve yüksek kesimlerde yer yer zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışı) dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi büyük önem arz etmektedir."



