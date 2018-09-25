Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da yarın saatteki hızı 80 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de yarın fırtına bekleniyor.

Bu illerde kuzey-kuzeydoğudan halen kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Bursa ve Kütahya illerinde kuvvetini artırarak fırtına (50-60 kilometre/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, "çatı uçması", "ağaç ve direklerin devrilmesi" ve "ulaşımda aksamalar" gibi olumsuzlara karşı dikkatli olunması için uyarıldı.