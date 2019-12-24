Son Dakika

Mesut Özil'den 'Türkiye’nin Mühendis Kızları' projesine destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, "Türkiye’nin Mühendis Kızları" projesine destek verdi.

Genel 24.12.2019, 16:08
4
Mesut Özil'den 'Türkiye’nin Mühendis Kızları' projesine destek
banner230

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, "Türkiye’nin Mühendis Kızları" projesine destek verdi.

Twitter hesabından yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde inşaat mühendisi olarak çalışan "Türkiye’nin Mühendis Kızları" projesi kapsamında eğitim alan Kübra Mutlu'nun görüntüsünü paylaşan Özil, "İşte bir diğer 'Senin Hikayen Bizim Sesimiz' (YourStoryOurVoice) kampanya videosu. Hikayen için teşekkürler Kübra. O bir inşaat mühendisi ve cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele ediyor. Bu konu hakkındaki farkındalığı hep beraber artıralım." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in bu paylaşamı sosyal medya da bir çok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

Limak Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) ortaklığında hayata geçirilen "Türkiye’nin Mühendis Kızları" projesiyle kız öğrencilere mühendislik eğitimi veriliyor.






#Arsenal #İngiltere Premier Lig #Mesut Özil #Türkiye’nin Mühendis Kızları
Yorumlar (0)
banner287
banner269
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
İmsak 06:21
Güneş 07:50
Öğle 12:46
İkindi 15:11
Akşam 17:32
Yatsı 18:55

Gelişmelerden Haberdar Olun

@