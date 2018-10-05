"Mesnevi Okumaları" yeniden başlıyor

ANKARA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) düzenlenen "Mesnevi Okumaları"nın yeni dönemi 8 Ekim'de başlayacak.

TYB'den yapılan yazılı açıklamada, Mesnevi'nin, Hazreti Mevlana'nın Mevlevihanelerde, camilerde ve bazı tekkelerde asırlardır okunan, Anadolu halkının feyzaldığı unutulmaz eseri olduğu, "Mesnevi" okumalarının tekkeler kapatıldıktan sonra, 1950'lere kadar kesintiye uğradığı aktarıldı.

O yıllarda eski mesnevihanlardan hayatta kalanların özel olarak Mesnevi okutmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, 2000 yılında TYB tarafından başlatılan Mesnevi okumalarının, 18 yıl sürdükten sonra, 24 Nisan 2017'de Ankara Palas'ta düzenlenen kapanış töreniyle tamamlandığı anımsatıldı.

"Türkiye Yazarlar Birliği kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla katılımcılar tarafından büyük ilgi gören Mesnevi okumalarını yeniden başlatıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, yeni dönemde, Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Zülfikar Güngör, Dr. Yakup Şafak, Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu ve Dr. Fahrettin Coşkuner'un dönüşümlü olarak Mesnevi okumalarına devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Mesnevi okumalarının TYBGenel Merkezi'nde pazartesi akşamları Genç Kahve'de yapılacağı kaydedildi.

Bu kapsamda ilk Mesnevi okuması 8 Ekim Pazartesi saat 18.30'da başlayacak.