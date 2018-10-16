Meslekten ihraç edilen öğretmene FETÖ üyeliğinden hapis

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen Ş.D. ile avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, tanık 'yı dinledikten sonra sanığın son savunmasını aldı.

Ş.D, Eğitim-Bir-Sen üyesiyken yönetim değişikliği nedeniyle buradan ayrılarak kapatılan Aktif Eğitim-Sen'e üye olduğunu, KHK ile kapatılan Kırşehir Eğitimciler Derneğine üyeliğinin ise 10 yıl öncesine dayandığını ileri sürdü.

Bank Asyada açtığı kasa hesabını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kapattığını iddia eden sanık, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanığa, örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, mevcut halinin devamına hükmetti.



