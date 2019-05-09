Meslektaşını öldüren itfaiyeciye

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kendisini bıçakla yaralayan meslektaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan itfaiye eri hakkında "meşru müdafaa"dan beraat kararı verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mutlu Akyüz, maktul yakını müşteki ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savcı mütalaasında, aynı iş yerinde çalışan ve aralarında husumet bulunan maktul Şenol Ataş'ın olay günü sanık Akyüz'ü bıçakladığını, sanığın kaçmaya çalıştığını, bu sırada yanında bulunan tabancayla Ataş'ı yaraladığını, olay yerinden ayrıldığını ifade etti.

Ataş'ın daha sonra hayatını kaybettiğini belirten savcı, sanığın bıçaklanma sayısı ve tanık beyanlarından meşru müdafaa altında eylemi gerçekleştirildiği anlaşıldığından beraat etmesini istedi.

Maktul avukatı, esasa ilişkin savunmasında, sanık ile maktulün eski eşi arasında gönül ilişkisi olduğunu, aralarında bu nedenle husumet oluştuğunu ve olayın da bu nedenle meydana geldiğini öne sürerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık Akyüz ise maktul ile eşinin evliliklerinin bitmesinin nedeninin şiddetli geçimsizlik olduğunu belirterek, "Memurluk hayatım boyunca kavga etmiş biri değilim. Olayda 14 bıçak darbesi aldım. Yerimde kim olsa tabancayı alır bütün mermileri sıkardı. Cebimde bulunan tabancayı almadım, silah aramızda patladı. Ben Şenol'u öldürmedim. Üzgünüm, ben kaçtıkça üzerime geldi, bu olay oldu." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın "meşru müdafaa" kapsamında beraatine karar verdi.

- Olay

Pınarbaşı ilçesinde 5 Ekim 2018'de aralarında husumet olan itfaiye erleri Şenol Ataş (32) ile Mutlu Akyüz (33) arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akyüz bıçakla yaralanmış, Ataş ise göğsünden silahla vurulmuştu.

Ağır yaralanan Ataş Pınarbaşı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, Akyüz ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



