Mesleki eğitimde teknoparklar ile iş birliği dönemi başlıyor

ANKARA (AA) - SELMA KASAP/AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki eğitimle ilgili açılımlarına bir yenisini daha eklediğini söyledi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent Arasında "Ar-Ge Merkezleri ile Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme" iş birliği protokolü imzalandığını bildiren Selçuk, şunları söyledi:

"Mesleki ve teknik eğitimde bu anlamda bir ilk olan protokol kapsamında bilişim teknolojisi, elektronik, makina ve teçhizat imalatı, enerji, savunma, otomotiv gibi birçok alanda mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin beceri ve staj uygulamalarını gerçek üretim ortamlarında yapmaları sağlanacak."

Selçuk, proje kapsamında İTÜ ARI Teknokentte faaliyet gösteren şirketlerde mesleki eğitim alan öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerine katkı verileceğini kaydetti.

"Mesleki eğitime özel önem verdik"

Mesleki ve teknik eğitimde ulusal düzeyde Ar-Ge çalışmalarına yönelim teşvik edileceğini belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Açıklamış olduğumuz 2023 Eğitim Vizyonu'nda mesleki eğitime özel önem verdik. Ülkemizin önceliklerine göre kendisini sürekli güncelleyen ve sektörle dinamik bağlara sahip bir mesleki eğitim inşası üzerine çalışıyoruz. Bu inşa sürecini ülkemizin tüm imkanlarını kullanarak gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda mesleki eğitimin teknoparklarla bağını kurmanın bize önemli bir açılım sağlayacağını düşünüyoruz.

İTÜ Arı Teknokent ile sağlanan bu iş birliği mesleki eğitimin kalitesine ve inovatif yaklaşımlarla mesleki eğitimde Ar-Ge kapasitesine çok önemli katkılar sunacaktır. Bu protokol mesleki eğitimle teknoparklar arasında iş birliğinde bir ilki teşkil etmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu iş birliklerini ülkemizde giderek sayıları artan diğer teknoparklarla da yapmayı hedefliyoruz."

"50 bine yakın personel istihdam edilmektedir"

2001 yılında yayınlanan 4691 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, araştırmacılara iş imkânlarının sağlanması ve sanayinin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

2001 yılından itibaren bu Kanun kapsamında; Eylül 2018 itibariyle; toplam 81 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuş olup 81 Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden 58’i faaliyetine devam etmekte, 23’ünün ise altyapı çalışmalarının devam etmektedir. Teknoloji geliştirme bölgelerinde 5 binin üzerinde firma faaliyet göstermekte olup bu firmalarda 50 bine yakın personel istihdam edilmektedir.