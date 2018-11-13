Mesleki eğitimde okul-sektör iş birliği artıyor

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), iki sektör temsilcisiyle, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmaya yönelik iş birliği protokolleri imzalandı.

MEB, mesleki ve teknik eğitim alanında sektörle yaptığı iş birliklerine yenilerini ekledi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Argemsan Eğitim Teknolojileri ve Singer & Pfaff Dikiş Makineleri firmaları ile mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmaya yönelik iş birliği protokolleri imzaladı.

Argemsan Eğitim Teknolojileri ile imzalanan protokol kapsamında, üç mesleki ve teknik Anadolu lisesinin alan öğrencilerinin burs desteği almaları, beceri eğitimi ve stajlarını iş yerlerinde yapmaları ve istihdam edilmeleri sağlanacak. Ayrıca alan öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim ve sektörde işbaşı eğitimi düzenlenecek. Öte yandan, Balıkesir Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bursa Osmangazi Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Manisa Şehzadeler Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de desteklenecek.

- Programlar sektör iş birliğiyle güncellenecek

Bakanlık tarafından ayrıca, Singer& Pfaff Dikiş Makineleri ile de yeni bir iş birliğine imza atıldı. Buna göre, farklı illerde 15 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin "moda tasarım teknolojileri" (giyim üretim teknolojisi) alanında öğretim programı güncellenecek, alan öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim merkezlerinde eğitimler düzenlenecek.

Ayrıca protokol kapsamındaki okulların atölyeleri teknolojik olarak yenilenecek, öğrencilerin firma iş birliğindeki modacıların atölyelerinde ve işletmelerde beceri eğitimi ve staj yapmalarına imkan tanınacak ve mezuniyetleri sonrasında firmanın bünyesinde istihdamları sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitimin tanıtım ve farkındalığının arttırılması amacıyla firma tarafından, mesleki ve teknik eğitim okulları moda tasarım teknolojileri alan öğrencilerine yönelik "Ödüllü Ulusal Moda Yarışması" düzenlenecek.



