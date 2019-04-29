Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü Yürütme Kurulu ilk toplantısını yaptı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü hükümleri gereğince oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlükte gerçekleştirilen toplantıya, Sivas Ticaret Borsası Başkan Abdulkadir Hastaoğlu, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Salih Delice ve Protokol Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

Proje ile mesleki eğitimin ve sektörün ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmasının sağlanacağını belirten Hastaoğlu, "İlimizde Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje okulu olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci kanaat döneminde faaliyete başlamış olup her türlü iş ve işlemler Proje Okulları Yönetmenliği ile ilgili protokol kapsamında yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Eğitim içeriklerinin TOBB ETÜ desteğiyle hazırlanacağını ve lise eğitimini tamamlayan gençlerin nitelikli eleman pozisyonunda iş sahibi olabileceklerini vurgulayan Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin imzalamış olduğu protokol kapsamında, TOBB, Oda ve Borsalar tarafından okullarda AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulacaktır. Başarılı öğrencilere burs verilecek ve ayrıca TOBB'a bağlı Oda ve Borsalara üye iş yerlerinde staj ve iş imkanı sağlanacaktır. Protokol Yürütme Kurulu, yerelde sanayinin ve insan kaynağının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı şekillendirecek çalışmalar yapacaktır. Müfredat özel sektörün talepleri doğrultusunda yenilenecek, merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ’den oluşan Proje Danışma Kurulu (PDK), Protokol Yürütme Kurulu (PYK) kararlarının uygulanmasını ve genel koordinasyonu sağlayacaktır."