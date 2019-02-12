SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, meslek okullarının sanayileşmede önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, eğitim kurumları ziyareti kapsamında Dr. Sadık Ahmet Mesleki Eğitim Merkezini ve Seyrantepe İMKB Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaretine Dr. Sadık Ahmet Mesleki Eğitim Merkezi ile başlayan Ayhan, okul müdürü Yüksel Eyertaş’dan bilgi aldı.

Okulu meslek liselerinden daha farklı gördüğünü aktaran Ayhan, "Bu okul gençleri hayata hazırlayan önemli bir eğitim kurumu, çalışma hayatı öncesinde son durak. Mesleki eğitimi güçlendirmek istiyoruz. Mesleki eğitim merkezlerinin standardını artırıp yapısını zenginleştirmemiz gerekiyor. Bunun içinde okulumuzdan bir vizyon, bir ufuk belirlemesini istiyorum. Mevcut yapıyı çok iyi kurgulayacak, devam ettirip zenginleştirecek, kamu hizmetlerini vatandaşa, gençlere çok hızlı bir şekilde aktaracak bir sistemi görmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Merkezde eğitim gören öğrenci sayısının artmasının önemine vurgu yapan Ayhan, mevcut binanın taşınmasının da söz konusu olmadığını belirtti.

Mesleki okullarda hareketli bir yapının olması gerektiğine değinen Ayhan, "Meslek okulları sanayileşmede önemli bir faktördür. Nitelikli eleman ihtiyacını karşılar, buradan yetişen kalfa ve ustalar ilin iş gücüne katkı vermektedir. Buradaki eğitim yelpazesinin gelişmesi, şube ve öğretmen sayısının artması, ihtiyaç duyulan sosyal donatıların giderilmesi, öğrencilerin devamsızlık yapmadan bu merkezden faydalanması elzemdir." açıklamasında bulundu.



Seyrantepe İMKB Ortaokulunu da ziyaret eden Vali Ayhan, okul bahçesinde futbol maçı oynayan çocuklara eşlik etti. Ardından basketbol oynayan öğrencilerle de bir araya gelen Ayhan, potaya atış gerçekleştirdi. Sosyal ve sportif etkinliklerin önemine vurgu yapan Ayhan, öğrencilere kitap hediye etti.