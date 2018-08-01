Meslek lisesinde nohut rekoltesi yüzleri güldürdü

KONYA (AA) - Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ziraat Bölümü öğrencilerinin, yerli üretimi arttırma ve ilçede nohut yetiştiriciliğine katkı sağlama amacıyla başlattığı proje yüzleri güldürdü.

Okul müdürü Ömer Dinçsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede nohut üretimini yaygınlaştırmak için 26 bin dekar araziye nohut ektiklerini söyledi.

Ekilen nohutların hasadından 1 ton 200 kilo rekolte elde ettiklerini belirten Dinçsoy, deneme ekiminin, kuraklık ve hastalıklara karşı dayanıklı ve bölgeye uyumlu olduğunu da tespit ettiklerini bildirdi.

Dinçsoy, elde edilen nohutun bir kısmını tohumluk olarak kullanacaklarını ileterek, "Gördüğümüz gibi öğrenci ve okul personelimizle arazimize ektiğimiz nohutta başarılı bir rekolte elde ettik. İnşallah bundan sonra da nohudun bölgede kalıcılığına, yaygınlaşmasına ve bölgemize has bir ürün olarak yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. En kıraç arazimizde bile yüksek verim aldık. Bu nohut çeşidi yok olmaya yüz tutmuş leblebiciliği de canlandıracak." diye konuştu.