Meslek lisesi öğrencilerinden model uçak

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geçtiğimiz hafta insansız hava aracı (DRONE) yaptıktan sonra bu hafta projelerine bir yenisini daha ekleyerek model jet uçağı yaptı.



Daha önce insansız hava aracı drone yapan öğrenciler, bu defa da yaklaşık 10 dakika havada uçabilen F22 model Jet RC Uçak yaptı.

Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektronik Bölümü öğrencilerinin yerli malzemeler kullanarak ürettikleri RC (Remote Control) uçağın test uçuşu, Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk’un katılımıyla okulun bahçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda gerçekleştirildi.

F22 model jet uçak olarak tasarlanan İHA yaklaşık 10 dakika havada uçabiliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Konuk, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.