SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi projesi kapsamında düzenlenen "Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor" etkinliğinde yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere yiyecek götürülüyor.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenleriyle birlikte, "Meslek Liseliler Hayata Değer Katıyor" sloganıyla, hazırladıkları kışlık yiyecekleri, yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere ulaştırıyor.

Ziyaretlere ilçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Okul Müdürü Abdulsamet Atalay, öğretmenlerden Zülfikar Yaman, Ender Ece Ünal da eşlik ediyor.