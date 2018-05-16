"Meslek liseli öğrenciler aileler ile buluşuyor" projesi

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesi Doğankent Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Meslek liseli öğrenciler aileleri ile buluşuyor" projesi kapsamında yalnız yaşayan yaşlı ailelerin işlerine yardım ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci öğrencilerin, mahalle muhtarları ile yapılan işbirliği sonucu öncelikle yaşlı, kimsesiz ve yardıma muhtaç ailelerin adreslerini saptadıklarını, daha sonra da bahçe temizliğinden, soba temizliğine kadar birçok konuda ailelere yardımcı olduklarını belirtti.

Böyle önemli bir projeye imza attıkları için öğrencileri ve öğretmenlerini kutlayan Ekinci, "Bizim dinimizin esaslarından biri de yaşlılara yardım etmektir. İçinde bulunduğumuz bu mübarek ayda öğrencilerimizin bu insanlara badana, boya, temizlik, bahçe bitkilerinin bakımı, avlu düzenlemesi ve daha birçok konuda yardımcı olmaları gerçekten takdir edilecek bir davranıştır." dedi.



