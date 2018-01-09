Meslek liselerinde 'yetenek' dönemi başlatılacak

ANTALYA (AA) - Selma Kasap, Ahmet Sertan Usul - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), meslek liselerinde öğrencilerin yeteneklerine göre alanlara yerleştirilmesi konusunda sahada yürütülen çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Antalya'da devam eden Mesleki Eğitim Çalıştayı'na katılan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mesleki eğitime ilişkin 2014-2018 yıllarını kapsayan Strateji Belgesi'nde yer alan hemen hemen tüm konuları hayata geçirdiklerini belirten Gülay, bu kapsamda tematik liselerin açıldığını, stajların zorunlu hale getirildiğini, beceri eğitimlerinin iş başında yapılmasının sağlandığını, devletin sigorta teşviki uygulamasının başlatıldığını, yeni alan ve dalların açıldığını anlattı.

Gülay, hedeflerinin mesleki eğitimi cazip hale getirmek olduğunu dile getirerek, ayrıca bu alanda sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü sektörle birlikte yetiştirme gayreti içinde olduklarını da söyledi.

Bu hedeflerin, 2018 yılı itibarıyla güncellenmesi için Antalya'da çalıştay düzenleyerek ilgili tüm paydaşları davet ettiklerini ifade eden Gülay, "2018-2023 yıllarını kapsayacak şekilde yeni planlamalarımızı yapacağız. Bakanlık olarak bu konuda 15 maddelik bir planımız var. Ancak biz öncelikle sektör ve diğer paydaşları dinleyerek onların öngörüleri ile kendimizin görüşlerini birleştireceğiz." dedi.

Tanıtım atağı başlatılacak

Osman Nuri Gülay, lise yerleştirmelerinden önce Türkiye genelinde mesleki eğitim tanıtım kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

"Bir lisan, bir insan" sloganını anımsatan Gülay, "Şimdi ise biz diyoruz ki, 'Bir mesleği olan bir insan, iki mesleği olan iki insan.' O nedenle çocuklarımızı çift meslekli yetiştirmemiz gerekiyor. Velilerimize meslek liselerini iyi anlatabilirsek, meslek liselerinde değil azalma, patlama yaşanacaktır." ifadelerini kullandı.

Gülay, tanıtım kampanyası çerçevesinde Türkiye'deki tüm rehber öğretmenlerin, öğrencilere meslek liselerinin tanıtımını yapmasını planladıklarını söyledi.

3 kurum yetenek test merkezleri için buluştu

Öğrencilerin, yeteneklerine göre eğitim alması konusunun yıllardır gündemde olduğunu ifade eden Gülay, konuya ilişkin son aşamaya gelinen bir çalışmalarının bulunduğunu bildirdi.

Öğrencilerin yeteneklerinin boşa gitmesini istemediklerini vurgulayan Gülay, mesleki eğitimin yeteneğe göre verilmesi konusunda Bakanlık olarak İŞKUR ve Hacettepe Üniversitesi ile ortak bir bilimsel çalışma yürüttüklerini belirtti.

Gülay, şunları kaydetti:

"Öğrenciyi mesleki eğitim alanlarına, kabiliyetine göre yerleştirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık bin öğrenci ve 800 öğretmenle testleri tamamladık. 10 mesleki alan çalıştık. Meslek liselerinde kabiliyete göre yerleştirme için bir merkez oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm meslek liselerinde ortak olan 9'uncu sınıf düzeyinde, yıl boyunca öğrencilerin yeteneklerini test etmek için gerekli zaman oluşacak. Öğrencilere yetenek test merkezlerinde 1-1,5 saat gibi bir sürede bir uygulama yapılacak. Burada amaç, öğrencileri yeteneklerine göre meslek sahibi yapmak."

Gülay, çalışmalarına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın direktifleri doğrultusunda son şeklini vereceklerini belirtti.

Öğrencilerin liseden daha küçük yaşlarda ve ortaokul kademesinde mesleğe yönlendirilmeleri konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini de aktaran Gülay, "Bazı alanlarda, ortaokullarda mesleki bölümler açılabilir. Bu konuyu çalışıp Sayın Bakanımıza sunacağız. O konu kabul görürse karar verilecek. Bu konu üst yöneticilerimizin vereceği bir karar." diye konuştu.