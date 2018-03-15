"Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor" Projesi

YOZGAT (AA) - Akdağmadeni Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü "Meslek Liseleri Ailelerimizle Buluşuyor" adlı sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Proje kapsamında, okulun giyim teknolojileri bölümünde okuyan öğrenciler, okullarının bulunduğu mahallede oturan ailelerin evine ziyarette bulunarak, ailenin eskimiş tekstil ürünlerini atölyelerinde hazırlanan yeni ürünlerle yeniliyor.

Proje koordinatörü Erdal Gökçe ile okulun öğretmen ve öğrencileri, kızı ve torunu ile yaşayan Yafes Koçak’ın evine ziyarette bulunarak, ailenin tekstil ihtiyaçlarını hazırladıkları hediye paketleri ile teslim etti.

Okul Müdürü Abdüllatif Konakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı proje kapsamında okulumuzun çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz, kültürel değerlerini geliştirmeleri konusunda adım atmış bulunuyor." dedi.

Konakçı, proje ile ilçe merkezinde tespit edilen ailelerin evlerinde küçük bakım ve onarım işlerinin yapılmasını hedefledikleri sözlerine ekledi.