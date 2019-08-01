Meslek eğitim merkezi öğrencilerine forklift simülatör aracı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Meslek Eğitim Merkezine kurulan forklift simülatör aracının nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, Kırşehir Meslek Eğitim Merkezine alınan forklift simülatör aracının tanıtım programına katıldı.

Programda konuşan Akın, forklift simülatör aracında eğitim alan kursiyerlerin çok daha deneyimli ve tecrübeli olacağını aktardı.

Eğitimlerini tamamlayarak iş hayatına hazır hale gelen forklift kullanıcılarının kalifiye ve aranan personel olacağını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kırşehir Meslek Eğitim Merkezimizde çeşitli alanlarda kurs düzenleniyor. Bunlardan biri de forklift operatörlüğü kursu. Bu kursların hem teorik hem pratik boyutları var. Kursiyerler teorik ders aldıktan sonra burada gerçek forklift ile birebir aynı olan araçta uygulamalı pratik eğitime geçiyor. Ahiler Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla Meslek Eğitim Merkezine kurulan simülatör aracında kurs görecekler. Forklift kullanırken uyulması gereken ve yapılmaması gereken bütün hareketleri burada öğrenecekler. Forklift ile meydana gelebilecek kazalar burada uygulamalı olarak görülecek, nelerin yapılmaması gerektiği birebir öğrenilecek. Böylece kursiyerler çok daha deneyimli ve tecrübeli olarak eğitimlerini tamamlayarak iş hayatına hazır hale gelecek. 19 yaşını doldurmuş, operatör sertifikası almak isteyen herkes kursa başvuru yapabilir."

Vali Akın'ın da forklift simülatör aracında deneme sürüşü yaptığı programda, öğrencilere uygulama eğitim verildi.