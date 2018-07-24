KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Mesleğe saygı ve onur ödülleri" töreni düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Ultaş Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında mesleğinde 30 yılı aşkın görev yapan gazeteciler bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, programda yaptığı konuşmada, üniversite ve şehirlerin birlikte geliştiğini bu iki unsura katkı sağlayan en önemli faktörün ise basın olduğunu söyledi.

Kayseri'nin basın kültürünü yaşatan bir şehir olduğunu vurgulayan Güven, gazetecilerin önemli bir görevi icra ettiğine değindi.

Erciyes Üniversitesinde birçok görevde bulunduğunu ve gazetecilerle beraber çalışma imkanı yakaladığını da belirten Güven, şöyle konuştu:

"Üniversiteler bölümleriyle gazetecilerin en fazla haber kaynağı olan kurumlardan birisi. Erciyes Üniversitesi de başarıları ile haber olan bir üniversite. Türkiye'de yine ilk 10 da yer alan ve uluslararası çeşitli sıralamalarda 500-600 bandında gelmiş bir üniversite haline geldi. Bu başarılarda gazetecilerin de önemli bir katkısı oldu. Ben 28 yılımı bu üniversitede geçirdim. Buradan kopacak değilim. Kayseri'ye her zaman destek olmaya devam edeceğim."

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın konuşmasının ardından meslekte 30 yılını aşan gazetecilere plaketleri verildi.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.