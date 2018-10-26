Mescid-i Aksa'da 'Yahudilere mülk satmayın' uyarısı

KUDÜS (AA) - Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilere "Mülklerinizi Yahudilere satmayın" uyarısı yapıldı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde Yahudilere gayrimenkul satışının "haram ve ihanet" olduğunu vurguladı.

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme politikası çerçevesinde Filistinlilerin mülklerini satın almaya çalıştığını belirten Şeyh Hüseyin, "Mukaddesatınıza ve size emanet edilen gayrimenkullerinize sahip çıkın. Allah sizi bu kutsal şehrin muhafızları olmanız için halifeler kıldı." dedi.

Filistinlilere Kudüs'e sahip çıkma çağrısı yapan Şeyh Hüseyin, "Kudüs ve Mescid-i Aksa sadece Müslümanlarındır, Filistin halkının ve İslam ümmetinin bütününün topraklarıdır." diye konuştu.

Şeyh Hüseyin ayrıca, İsrail polisinin Kıyamet Kilisesi önündeki Hristiyan din adamlarının protestosuna müdahale etmesini de kınadı ve İsrail’in Hristiyan Filistinlilere de "zulmettiğini" söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Muhabir: Esat Fırat