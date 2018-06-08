Mescid-i Aksa hasreti binlerce Filistinliyi yollara döktü

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının dördüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için çeşitli yollarla Kudüs'e akın etti.



Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria tarafında kalan binlerce Filistinli, cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kılmak için sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü.

Yılın diğer aylarında özel izinler dışında Kudüs'e girişlerine izin verilmeyen Batı Şeria'daki Filistinliler ramazan ayının dördüncü cumasını Mescid-i Aksa'da eda etmek için Batı Şeria ile Kudüs arasında bulunan Ayrım Duvarındaki İsrail kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kudüs'e geçmek için sınırda oluşan kuyruklarda yaş sınırlaması getirilmeyen Filistinli kadınların yoğunlukta olduğu gözlendi. Çocuklarını da yanlarına alan Filistinli kadınlar, kontrol noktalarından geçerek Kudüs'e ulaştı.

İsrail ramazan ayı dolayısıyla Batı Şeria'da yaşayan 12 yaş altı, 40 yaş üstü erkekler ile yaş sınırlaması olmaksızın Filistinli kadınların cuma günü Kudüs'e girişine izin verdi. Abluka altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Filistinli gençlerin Aksa hasreti

İsrail tarafından Kudüs'e geçişlerine izin verilmeyen Batı Şeria'daki Filistinli gençler her şeyi göze alarak Mescid-i Aksa'ya ulaşmaya çalışıyor. Bazı Filistinli gençler Batı Şeria ile Kudüs ayıran 5 metre yüksekliğindeki ve üzeri tel örgülerle çevrili beton duvarı aşarak kaçak olarak Kudüs tarafına geçti.

İsrail askerlerine yakalanma tehlikesini göze alan ve tek gayeleri hasretini duydukları Aksa'da cuma namazı kılmak olan Filistinli gençler, Ayrım Duvarını aşmak için merdiven kullandı.

Yaş sınırlaması nedeniyle Kudüs'e girişine izin verilmeyen ve Ayrım Duvarını aşmaya çalışan bir Filistinli genç, hiçbir şeyin onları Kudüs'e ulaşmaktan alıkoyamayacağını söyledi.

İsrail askerlerinin şafak vaktinden itibaren Ayrım Duvarını merdivenlerle aşmaya çalışan Filistinli gençleri durdurmak için kovaladığını dile getiren genç, "Birçok Filistinli genç duvarı aşmayı başardı. Biz de başaracağız. Ne ayrım duvarı, ne askeri bariyeler bizi durdurabilir." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.



Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.



Muhabir: Mustafa Deveci