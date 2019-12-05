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"Meşale Çarşısı"nda eğitime destek için satış yapılacak
- Türk Eğitim Derneği'nin başarılı ancak maddi durumu yetersiz çocuklara burs desteği sağlamak amacıyla düzenlediği "Meşale Çarşısı" etkinliğinin dördüncüsü 8-9 Aralık'ta Swissotel'de yapılacak
Genel 05.12.2019, 10:57
ANKARA (AA) - Türk Eğitim Derneği'nin (TED) başarılı ancak maddi durumu yetersiz çocuklara burs desteği amacıyla gerçekleştirdiği Meşale Çarşısı etkinliğinin dördüncüsü 8-9 Aralık'ta düzenlenecek.
Etkinlikte, tanınmış markalar ve tasarımcıların ürünlerinin satışı yapılacak. Ayrıca Uğur Batur müzayedesi, ödüllü çekilişler, sürpriz etkinlikler de ziyaretçilerle buluşturulacak.
TED'in gönüllü komitelerinden Sosyal Hizmetler Komitesi tarafından yürütülen etkinlikten elde edilecek bağışlarla, başarılı ancak maddi durumu yeterli olmayan çocuklara destek olunacak. Komite, bu kapsamda 100 çocuğa burs sağlamayı hedefliyor.
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