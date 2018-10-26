Meryem'in yüzünü şehit babasının meslektaşları güldürdü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit kızı 11 yaşındaki Meryem Su Eser'i babasının adını taşıyan araçla gezdirerek sürpriz yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, Kars'a atanan Afyonkarahisarlı polis memuru Mucip Eser, görev yerine giderken 2 Temmuz 2009'da Sivas-Erzurum karayolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Şehit polisin adı, kullanılan bir araca verildi.

Ekipler, Afyonkarahisar'a yerleşen Mucip Eser'in eşi ev hanımı Sultan Eser (37) ve kızı Meryem Su Eser'i evlerinde ziyaret etti.

Eser ve annesi polis aracıyla evlerinden alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anne ve kızı, Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerce karşılandı.

Müdürlükte misafir edilen Sultan Eser ile kızı, daha sonra şehit polisin adının verildiği araca bindirildi. Araçta, Meryem Su, polislerle fotoğraf çektirdi.

Meryem Su, telsizden yaptığı anonsla görevdeki polisleri selamladı.

Meryem Su anonsunda, "Benim adım Meryem Su. Hepinize kolay gelsin. Görevinizde başarılar diliyorum. Sizleri destekliyorum ve çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Anne Sultan Eser'in duygulandığı görüldü.

Meryem Su, daha sonra Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız'ı ziyaret etti.