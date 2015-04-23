Mersin’deki Yolsuzluk Operasyonu’na "Paralel Yapı" Vurgusu

Mersin’de CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan dönemine yönelik düzenlenen ve Özcan’ın oğlu ile 2 kardeşinin de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklandığı yolsuzluk operasyonu için ’paralel yapı’ vurgusu yapıldı.Soruşturma kapsamında, hakkında ’yakalama’ kararı bulunan eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan’ın avukatı Ali Mahir Başarır, konuyla ilgili Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklamalarda bulundu. Yolsuzluk operasyonuyla ilgili soruşturmanın hala sürdüğünü, gizlilik kararının devam ettiğini, iddianamenin hala hazırlanmadığını ve bu nedenle tutuklu insanların mağduriyetinin devam ettiğini söyleyen Başarır, kendilerinin de bu süreçte bazı araştırmalar yaparak deliller topladıklarını kaydetti.Açıklamasında iki noktaya vurgu yapmak istediğini belirten Başarır, "Öncelikle, ısrarla söylediğimiz gibi, soruşturmaya konu olan deliller hala hukuksuzluğunu ve gizliliğini korumaktadır. Delilleri toplayan emniyet mensupları bugün Türkiye’nin her yerinde yargılanmaktadır. Kimi tutuklu, kimi tutuksuz olarak en ağır cezalarla haklarında iddianameler düzenlenmektedir. Biz Mersin Cumhuriyet Savcılığı’na, ilgili soruşturmanın savcısına bazı emsal dosyalar sunduk. Ergenekon, Balyoz, Şike, 17 Aralık süreci gibi davaların emsal kararlarını verdik. O kararlarda açıkça, 2011-2013 yıllara arasında ’paralel yapı’nın hukuka aykırı olarak topladığı delillerin hiçbir yargılamada kullanılmaması gerektiğine dair kararlar vardır. Biz hala bu noktadayız. Bugün toplanan deliller hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı olarak toplanan bu delillerle insanlar mağdur edilmiştir. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Macit Özcan’ın oğlu ve kardeşleri tutukludur. Oğlu İlker Özcan Mersin’de bile yaşamamaktadır, hayatında belediyeye sayılı bir şekilde gelmiştir, hiçbir müteahhidi tanımaz. Ama ’babası yok oğlunu alalım’ diye bir mantıkla tutuklu durumdadır. Bu yüzyılda böyle bir anlayış hukukçulara yakışmıyor. Ben öncelikle buradan sesleniyorum. İnsanlar özgürce yargılansın, bu kadar şaibeli, tartışılan delillerle tutuklanmasın, derhal mağduriyetlerine son verilsin" dedi."KOCAMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"Vurgulamak istediği bir başka konunun ise, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın bu davadaki ilişkileri, eylemleri ve etkileri olduğunu ifade eden Başarır, bu konuyla ilgili de ayrıntılı bir araştırma yaptıklarını söyledi. Kocamaz’ın göreve geldikten 1,5 ay sonra bir basın toplantısı düzenleyerek ’bankamatik işçileri’ diye bir olgu oluşturduğunu dile getiren Başarır, şöyle devam etti: "Hatta Haluk Levent gibi bir sanatçı da töhmet altında kalmıştır. Ama bunların da gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır. Sayın Burhanettin Kocamaz bu süreçte soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları ile görüşmüş müdür, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarını ziyaret etmiş midir, onlara delil vermiş midir ya da bu cumhuriyet savcıları büyükşehir belediyesine gelerek kendileri ile görüşmüş müdür? Bu konuda biz hazırlıklarımızı tamamladık, yarın suç duyurusunda bulunacağız kendisi hakkında. Suçlar nedir? ’İftira, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, suç uydurma, görevini kötüye kullanma.’ Sayın Burhanettin Kocamaz, bu soruşturma ile ilgili özellikle bazı gazetelerin güney temsilcileriyle telefon görüşmesi yapıp haber yaptırmış mıdır? Bazı gazetelerde gördük, yolsuzluk paraları ile Miami’de iş merkezi yapılmış. Bu konuda biz de araştırma yaptık. Bırakın alışveriş merkezini Özcan ailesinin orada dikili bir fidanları bile yoktur."Bu haberleri neden, kim, ne şekilde yaptırıyor, bunun açığa çıkması gerektiğini belirten Başarır, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Burhanettin Kocamaz burada Macit Özcan’ı yargılamıyor, CHP’nin 3 dönemini yargılamaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de bir dönemi daha garantiye almak için bazı adımlar atmaktadır. Biz bunları doğru bulmuyoruz, kendi söz verdiği projeleri yapsın. Ama ne hikmetse bu soruşturmada, bu davada savcı gibi hareket edip, yargıyı etkilemeye teşebbüs etmiştir. Sayın Burhanettin Kocamaz’ın kullandığı telefon hatlarının 2014 yılı 30 Mart tarihinden itibaren sinyalleri ve konuşma dökümleri incelenerek kimlerle bir araya geldiğinin tespitini istedik. Yine soruşturma kapsamında, soruşturma savcılarının Kocamaz ile bir araya gelip gelmediklerinin, telefon görüşmelerindeki kayıtların sinyallerle incelenmesini istedik. Büyükşehir ve adliyenin kamera kayıtlarının incelenmesini istedik. Bir gazetenin köşe yazarı ile telefon görüşmesi yapıp yapmadığının belirlenmesi için ikisinin telefon görüşmelerinin dökümünü istedik.""GEÇİMİNİ SAĞLAMAKTA ZORLANAN ANNE VE KIZ KARDEŞ VAR"Macit Özcan’ın 1999 yılında belediye başkanı olduğunda Mersin’in en büyük şirketlerinin sahibi olduğunu ve vergide de sıralamaya girdiğini savunan Başarır, "Evet Özcan yargılanmalıdır, varsa bir hesabı vermelidir, ama 1994 yılında bisikletle Tarsus Belediyesi’ne gelmiş, şerefli bir öğretmenlik görevini yürütmüş Sayın Burhanettin Kocamaz’ın da mal varlığı incelenmelidir, çocuklarının mal varlığı da incelenmelidir. Bugün Özcan ailesinin şirketleri kredilerini ödemekte zor duruma düşmüştür. Şahsi eşyalarını satmak zorunda kalmıştır bu aile. Ama 600 milyon dolarlık bir yolsuzluktan bahsediliyor. Miami’ye alışveriş merkezi, milyon dolarlar konuşuluyor. Ama benim gördüğüm bugün, şirket borçları ve geçimini sağlamak ile zorlanan anne ve kız kardeş var" diye konuştu.Başarır, bir gazetecinin "Macit Özcan neden bu açıklamaları yapmıyor?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Sayın Özcan tabii ki bu ülkede açıklama yapacaktır. Takdir ederseniz ki, bu ülkede Genelkurmay Başkanı 3 yıl tutuklu kalmıştır, ’pardon’ denilmiştir. Eğer hukuk adalet sistemine geldiği takdirde Macit Özcan da gelecektir, yargıya hesabını verecektir, açıklamalarını yapacaktır. Biz fazla bir şey istemiyoruz, yakalamaları kaldırın, özgürlükleri verin, kefaletle verin, adli kontrolle verin. Ama insanlar gelsin yargıya hesabını versin. Tartışılan delillerle insanların özgürlüğünü kısıtlamayın. 3 dönem belediye başkanlığı yapmış bir insanın kaçma şüphesi var mıdır? O yüzden ben buradan yargıya sesleniyorum; bu delillerde tartışma vardır, bu deliller tartışmalıdır, şüphenin olduğu bir noktada insanların tutuklanması kamu vicdanını zedeler. Yakalamalar kalksın, ertesi gün Özcan gelip ifadesini verecektir, tüm soruları da yanıtlayacaktır."