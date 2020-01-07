Mersin ve Antalya'da sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

MERSİN/ANTALYA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'de ise dün başlayan ve etkisini giderek arttıran sağanak, tarım arazilerinin sular altında kalmasına, seraların hasar görmesine neden oldu.

Çiftçilerin seralardaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Üreticilerden Ahmet Ercan, AA muhabirine, kabak, patlıcan ve biberin olduğu seralarının zarar gördüğünü söyledi.

Mustafa Ercan da ektikleri her şeyin suyun altında kaldığını belirterek, "Seranın içinden suyu tahliye etmeye çalışıyoruz, ürünleri kurtarabilmek için uğraşıyoruz. Zararımız çok." dedi.

Bu arada, Tarsus Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda, dün kaldıkları çadırlardan tahliye edilerek spor salonlarına yerleştirilen tarım işçilerine, Tarsus Belediyesince üç öğün yemek verildiği belirtildi.

Tarım işçilerine Türk Kızılay ekiplerince de battaniye dağıtıldığı öğrenildi.

Sel suları 20 aracı sürükledi

Merkez Mezitli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde taşan dere sularının ulaştığı bir sitenin otoparkındaki 20 araç sürüklendi. Araçların bazıları taşkın sularıyla diğer araçların üzerine çıktı. Sitedeki bazı dairleri ise su bastı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığı siteye sevk edilen 5 çekici, sıkışan araçları kurtarmaya çalıştı.

Site sakinlerinden Ali Çetin, AA muhabirine, sel sularının bir anda siteye dolduğunu belirterek, "Sular tüm arabaları aldı götürdü. Araçlar üst üste bindi, evler, eşyalar mahvoldu. Perişan olduk. İnşallah ilgililer sesimizi duyar da yardım ederler." dedi.

Demet Çetin ise villa tipi evinin alt katında kalan kayınvalidesinin suları görünce bağırması üzerine uyandığını dile getirerek, "93 yaşındaki kayınvalidem suyun içerisindeydi. Kendisini kurtardık. İçeriye oluk oluk su akıyordu. Tarifi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Mersin Valisi Su: Korkulacak bir durum yok

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise Afet Acil Durum Yönetim Merkezinde yaptığı açıklamada, kentte yoğun yağışın olacağı yönünde gelen bilgilerden sonra kriz masası oluşturduklarını belirtti.

İlgili kuruluşlarla tedbirlerin alındığını dile getiren Su, şöyle devam etti:

"Tarsus ve Erdemli'de su basabilecek, hayati tehlike olabilecek yerleri tahliye ettik. Oradaki vatandaşlarımızı daha güvenli yerde misafir ettik. Yeme, içme ve barınma işlerini hallettik. Dün akşam 21.00'den sonra yağış hızını artırdı. Meteorolojiden aldığımız bilgiyle ilimizde değişik bölgelere metrekareye 100-165 kilogram yağış düştü. Bu yağış 24 saat içerisinde düşen miktardır. Çok büyük sıkıntı olmadan şu anda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yağışların 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını anımsatan Su, onun dışında herhangi bir can güvenliği sıkıntısının bulunmadığını ifade etti.

Vali Su, ekiplerin çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "İnanıyorum herhangi sıkıntı olmadan bitmiş olacak. Ekiplerimiz sahada. Kriz merkezinde denetlemelerimiz devam ediyor. İhtiyaç olan yerlerde gerekli çalışmalar yapılıyor. Ümit ediyorum bir sıkıntı olmadan bu yağışı atlatmış olacağız." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Yağışlar ne zamana kadar sürecek ve bu çerçevede okullar tatil edilecek mi?" sorusuna karşılık Su, akşama doğru yağışların hızını keseceğini ve yarın sabaha kadar normal olacağını dile getirdi.

Sıkıntılı zamanın 21.00 ile 06.00 arasında olduğunu anlatan Su, şunları kaydetti:

"Korkulacak bir durum yok. Yağış akşama doğru daha da yavaşlayacak. Ertesi gün sabaha kadar aralıklarla devam edecek. Şu anda acil bir durum görünmüyor. Kar olan bazı ilçelerimizde okullarımızı tatil ettik. Şehir merkezimizde yollar ve trafik açık. Sıkıntı yok. Mersin çok yağış alan bir ilimiz. Her yağışta okulları tatil edersek çocuklarımız ne zaman eğitim öğretim görecek? Şu anda eğitim öğretim devam ediyor. Çok sıkıntılı bir durum olursa zaten gereğini yapıyoruz. Genelde bu durum kısa sürede hızlı yağışlarda sıkıntı olabiliyor. Bu yağış rejimi 24 saate yayılmış durumda. Bazı evlerde su baskını var. Yollardaki su birikintileri onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğiz. Şu anda 2 can kaybı dışında kaybımız yok, kaybolan vatandaşımız da yok.

Antalya'da köprü çöktü

Antalya'nın Serik ve Alanya ilçelerinde dün geceden bu yana etkili olan yağış, zaman zaman etkisini arttırdı.

Serik ilçesinin uzak mahallelerinde oluşan su birikintilerinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yağışlar nedeniyle 2 bin dekar arazinin su altında kaldığı, Haskızılören Mahallesi'ndeki taş köprünün gece saatlerinde çöktüğü bildirildi.

Turistleri almak için otel giden 34 NH 0510 plakalı tur otobüsü, Kadriye ve Boğazkent mahalleleri arasındaki yoldan çıktı. Devrilme ihtimali bulunan otobüs iki saatlik çalışmayla çekici yardımıyla kurtarıldı.

Karadayı mevkisinde suyla kaplanan yolda öğrenci servisi ve otomobil mahsur kaldı. Servis ve otomobildekiler Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Su taşkınlarının yaşandığı Acısu deresinde DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan incelemelerde bulundu.

Dağdeviren, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı yağışların ardından seviyesi çok yükselen Acısu deresine müdahale edilmesi için 7 iş makinesini bölgeye acil olarak sevk edilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Başkan Böcek ise bölge halkına geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Yapılması gereken ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak yapmaya hazırız." dedi.

Şiddetli yağış ile hortum tarla ve seralara zarar verdi

Alanya ilçesinde zaman zaman etkili olan şiddetli yağış ile rüzgar sera ve tarlalarda hasara neden oldu.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Yeşilöz ve Payallar mahallelerinde zarar gören seraları gezerek hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Göktepe, yaptığı açıklamada, şiddetli yağış ve rüzgarın verdiği zarar nedeniyle üreticilerin emeklerinin boşa gittiğini söyledi.

Yeni yapılan 2 bin 500 metrekarelik muz serasının tamamen su içinde kaldığını aktaran Göktepe, bazı seralarda muz hasadının yapılamayacağını vurguladı.

Alanya'nın batı bölgesinde etkili olan hortum dolayısıyla 100 dönümlük seranın zarar gördüğünü bildiren Göktepe, "Bölgede ara dönem ekimi olduğu için fideler zarar gördü. Doğu tarafında ise su baskınlarından dolayı hasarlar oluştu. Yaklaşık 200 dönüm örtü altı sera zarar gördü." diye konuştu.

Hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Göktepe, yetkililerden hassasiyet beklediklerini dile getirdi.

Muz üreticisi Musa Gök ise dün ikindiden sonra başlayan yağışın bölgede su baskınlarına neden olduğunu aktardı.

Derenin taşması sonucu serasını su bastığını belirten Gök, "Yeni diktiğimiz muzlar olmazsa 70-80 bin lira zararım var." ifadesini kullandı.