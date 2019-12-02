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Mersin Valiliği: Bazı kapı zillerine tarih yazılması ideolojik değil
Mersin Valiliği, kentte bazı binalarda bulunan evlerin kapı zillerine tarih yazılmasına ilişkin olayın herhangi bir ideolojik boyutunun olmadığının tespit edildiğini bildirdi.
Genel 02.12.2019, 11:26
MERSİN (AA) - Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte kapı zillerinin kenarına yazılan tarihlerle ilgili basın yayın organlarında Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği yönünde haberlerin çıktığı anımsatıldı.
Mustafa Ünal Uysal
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