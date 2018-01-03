banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Mersin için meteorolojik uyarı

- Mersin ve çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:24
Mersin için meteorolojik uyarı
banner230

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Mersin ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, Mersin'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar il merkezinde kuvvetli (21-50 kilometre/saat), ilin doğusu ile Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilometre/saat) olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Anahtar Kelimeler:
Mersin'de Kuvvetli Yağış UyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim