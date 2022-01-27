Mersin'e kar ne zaman yağacak? Mersin 15 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Mersin'e ne zaman kar yağacağı oldu. Ayrıntılar 267 Ocak 2022 tarihli haberimizde.

Genel 27.01.2022, 00:02 27.01.2022, 00:03
Mersin'e kar ne zaman yağacak? Mersin 15 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de İzmir'e ne zaman kar yağacağı oldu. Milyonlarca Mersiin'li Mersin'de kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Mersin'e kar ne zaman yağacak? Mersin 15 günlük detaylı hava durumu. Ocak ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren Mersinliler Mersin'e ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Mersin'e kar ne zaman yağacak? Mersin'e 15 günlük detaylı hava durumu

Mersin Hava Durumu 15 Günlük Tahmini

KAYNAK: https://www.havadurumu15gunluk.net/havadurumu/mersin-hava-durumu-15-gunluk.html

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Yorumlar (2)
kihgef 12 saat önce
mmersine karyagsin ya
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zafer 12 saat önce
Mersine Kar yağsın. her yerde kar var bizede yağsınnn
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