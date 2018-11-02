KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ekipleri, "Merkezim Her Yerde" projesi ile gençlere ulaşmaya devam ediyor.

Gençlik Merkezi ekipleri, gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, milli ve manevi değerlerine ve geçmişine bağlı, dünyanın geleceğine yön veren şuurlu bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak amacıyla salon programları, kulüpler, sportif faaliyetler ve projelerle ildeki gençlere hizmet sunuyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Merkezim Her Yerde" projesi ile Gençlik Merkezine uzak mahallelerde yaşayan gençlere faaliyet ve projelerini anlatmak, mekan sınırlarının ötesine taşıyarak daha çok gence ulaşmak amacıyla ekipler, Bahşili ilçesi Atatürk İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda düzenlenen etkinlikte, Gençlik Merkezi faaliyet ve projeleri anlatıldı, okul bahçesinde öğrencilere geleneksel çocuk oyunları oynatıldı.

Çeşitli eğitsel oyun ve yarışmaların düzenlendiği etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.