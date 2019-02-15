Merkezi Kafeterya'da tabldot sistemine son verildi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Kafeterya'da tabakta yemek sistemine geçiş yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenci odaklı çalışmalarını sürdüren rektörlük, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda yemek yemeleri için tabldot sistemine son verdi. Bu kapsamda Merkezi Kafeterya'da tabldotta yemek sisteminden tabak sistemine geçiş yapıldı.

Bu değişiklikten dolayı memnun olduklarını belirten ebelik bölümü birinci sınıf öğrencisi Güler Bilen, "Bence çok iyi oldu bu sistem. Tabldot sistemindeyken tek tabakta alıyorduk ama bu sistem bize değer verildiğini hissettiriyor. Rektörümüze ve emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan personel yemekhanesinin üçüncü katında yer alan çok amaçlı salon personelin hizmetine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Çalışmalarımızı insan odaklı sürdürmeye devam ediyoruz. Bizim için önemli olan öğrencilerimizin ve personelimizin daha iyi şartlarda yaşamasıdır. Bundan sonra da çalışmalarımız bu minvalde olacaktır." açıklamasında bulundu.