Merkezden Beypazarı'na yeni EGO hattı

ANKARA (AA) -Ankara Büyükşehir Belediyesince, merkezden Beypazarı ilçesine yeni otobüs seferleri başlatma kararı alındı.

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Beypazarı'ndaki nüfus ve konut sayısındaki artış nedeniyle ilçe ve merkez arasında daha etkin ve verimli bir ulaşım hizmeti verilmesi amacıyla 12 Mart'tan itibaren "548 Beypazarı – Fatih Metro İstasyonu - Sincan" arasında yeni bir otobüs hattı çalıştırılması kararlaştırıldı.

Hatta uygulanacak ücret tarifesi de belirlendi. Buna göre tam bilet 7 lira, indirimli bilet 3 lira 75 kuruş olacak.

Aktarmalarda 100 dakika içerisinde 548 hattından metroya ücretsiz, metrodan 548 hattına "tamamlamalı ücret" uygulanarak hizmet verilecek.

Tamamlamalı ücret kapsamında metroya 2 lira 50 kuruş ödendiğinde, metrodan 548 hattına binişte 4 lira 50 kuruş ödenecek.