Merkez Bankasındaki FETÖ yapılanmasına yönelik dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 36 eski Merkez Bankası çalışanının yargılanmasına devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından talep edilen raporların henüz mahkemeye ulaşmadığını belirtti.

Sanıklar ve avukatları da savunma yapabilmek için söz konusu raporların getirilmesi için tekrar talep yazılmasını istedi.

Mahkeme, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından talep edilen raporların ve firari sanıkların yakalanmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 36 eski Merkez Bankası çalışanı hakkında 10 Şubat'ta gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan 28 kişiden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturma sonunda hazırlanan ve Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, söz konusu kişilerin "ByLock" kullanıcısı oldukları, bazılarının Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve FETÖ tepe yönetimiyle iletişim halinde oldukları tespitine yer verilmişti.

Şüphelilerden 8'inin halen firari olduğu dosya kapsamındaki sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.