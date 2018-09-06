Merkel'den Türkiye açıklaması

BERLİN (AA) - Alman Haber Ajansı (DPA), RTL/n-tv televizyonunun Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı röportajın, Türkiye ve Suriye'nin İdlib ilindeki gelişmeler hakkındaki bölümünü yayımladı.

Türk ekonomisinin sağlıklı gelişmesinin Almanya'nın stratejik çıkarına olduğunu vurgulayan Merkel, "Türkiye'nin zayıflamasına yol açacak bir harekette bulunursak kendi çıkarlarımıza uygun hareket etmiş olmayız.'' dedi.

"İki ülke özel bağ ile birbirine bağlı"

Türk-Alman ilişkileri için ''Her zaman siyah ya da beyaz düşünemeyiz. Gerçek bu.'' yorumunu yapan Merkel, Almanya'da 3 milyon Türk'ün yaşadığını ve bu nedenle iki ülkenin özel bir bağ ile birbirine bağlı olduğunu kaydetti.

İdlib çağrısı

Bu akşam yayımlanacak röportajda, Suriye'nin İdlib ilindeki gelişmelere ve rejimin olası bir taarruzuna değinen Merkel, İdlib'de insani bir felaketin yaşanmasından kaçınılması çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı, esas olanın aşırılarla mücadele olduğunu ancak sivillerin de korunması gerektiğini dile getirdi.

Angela Merkel olası operasyon ve halkın korunması hususunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü sözlerine ekledi.

Muhabir: Cüneyt Karadağ