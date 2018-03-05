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Merkel 4. kez başbakan olma yolunda

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, CDU lideri Merkel'i başbakan adayı olarak teklif etti.

05 Mart 2018 Pazartesi 16:52
Merkel 4. kez başbakan olma yolunda
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BERLİN (AA) - Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'i başbakan adayı olarak Federal Meclise teklif etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Steinmeier'in Anayasa uyarınca Merkel'in ismini başbakan adayı olarak Federal Meclise sunduğu belirtildi.

Merkel'in, Federal Mecliste 14 Mart'ta yapılması öngörülen oturumda 4. kez başbakan seçilmesi bekleniyor.

CDU Genel Başkanı ve Başbakan Merkel, partisinin genel merkezi Konrad Adenauer Haus'ta bugün yaptığı açıklamada, hükümet sürecine ilişkin ''Artık hızlıca hükümeti kurup işlere başlama zamanı.'' ifadesini kullanmıştı.

Almanya'da 24 Eylül 2017'de yapılan seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti üyeleri, dün büyük koalisyona onay vermişlerdi.

SPD'nin protokolü onaylaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyelerinin koalisyon protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Merkel, partisinin genel merkezi Konrad Adenauer Haus'ta yaptığı açıklamada, kararın memnuniyet verici olduğunu belirterek ''Artık hızlıca hükümeti kurup işlere başlama zamanı.'' ifadesini kullandı.

Planlandığı gibi 14 Mart'ta Federal Mecliste başbakan olarak seçilmeyi umduğunu dile getiren Merkel, Almanya'daki insanların iyiliği için iktidarın tüm gücüyle çalışacağı sözünü verdi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümet kurulması amacıyla yapılan müzakerelerde üzerinde anlaşılan koalisyon protokolünü ''ödevlerle ve işlerle dolu bir kitap'' olarak niteleyen Merkel, halkın haklı olarak işleyen bir iktidar beklediğini vurguladı.

Muhabir: Cüneyt Karadağ

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaDünyaHükümetKoalisyon
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