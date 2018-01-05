Mercan resifleri yok olmak üzere

ANKARA (AA) - Bilim adamları okyanuslardaki mercan resiflerinin ağarma aralıklarının belirgin şekilde azaldığı konusunda uyardı.

BBC'de yer alan habere göre, Avustralya Araştırma Konseyine bağlı Mercan Resifi Çalışmaları Mükemmellik Merkezinden Profesör Terry Hughes önderliğindeki uluslararası araştırma ekibi, dünyanın farklı bölgelerindeki 100 okyanus resifinde yaptıkları incelemede "mercan ağarması" denilen mercan resiflerinin beyaz yosunla kaplanması olayının yaşanma sıklığının son 40 yılda belirgin şekilde arttığını tespit etti.

Araştırmacılar, okyanus sularındaki ısınmaların tetiklediği ağarmaların 1980'lerin başında 25-30 yıl aralarla gerçekleşirken, bugün bu sürenin 6 yıla kadar indiğini belirtti.

Bilim adamları ağarmaların bu sıklıkta devam etmesi halinde mercan resiflerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Mercan resifinin deniz suyu sıcaklığındaki anomalilere tepki olarak içinde sembiyotik olarak yaşayan beyaz yosunu dışa vurmaya başladığına dikkati çeken araştırmacılar resifin kısa süre içinde eski haline dönmemesi halinde ağarmanın ekosistemin yok olmasına yol açabileceğini vurguladı.

Konu hakkında BBC'ye değerlendirmelerde bulunan ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden (NOAA) Dr. Mark Eakin, "Bir ağır siklet boksörüyle ringe çıktığınızı düşünün. Belki bir raunt ayakta kalabilirsiniz, ama ikinci raunda çıkarsanız nakavt olacağınız kesindir." dedi.

Ağarmaların sıklığının artmasının resiflerin geleceğini tehlikeye atacağını ifade eden Eakin, "Ağarmaların yeniden ortaya çıkma hızında görülen artış, iklim modellerinin bize işaret ettiği dönüşümle uyumlu. Buna göre küresel sıcaklık değerlerindeki artış böyle devam ederse yüzyıl ortasına geldiğimizde mercan resifleri yıllık ya da yıllığa yakın sıcaklık streslerine maruz kalacak." diye konuştu.

Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.

Muhabir: Emre Aytekin