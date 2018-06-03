Meram Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

KONYA (AA) - Meram Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meram Belediyesinin Harmancık Mahallesi'nde kurulu bulunan Sosyal Yardım Merkezine gelen ihtiyaç sahipleri, tanımlı kartlarıyla diledikleri ürünü ücretsiz temin edebiliyor.

Belediye Başkanı Fatma Toru, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ihtiyaç sahibi ailelerin Sosyal Yardım Merkezinden faydalandığını belirtti.

Yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olan ramazanda da bu yardımların artarak devam ettiğini aktaran Toru, şunları kaydetti:

"Merkezimizde giysi, gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerini kapsayan 158 çeşit ürün yer alıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve mülteciler, yapılan tahkikatlar neticesinde 241 ihtiyaç sahibi ailemiz yılda 12 kez, ikinci derecede 761 aile yılda 4 kez ve üçüncü derecede 960 aile ise yılda 2 kez merkezimizden alışveriş yapmaktadır."