Menderes'in müzesi çok sevdiği çayın kıyısında olacak

AYDIN (AA) - Ferdi Uzun - Aydın Valiliği, 1960 darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes'in hatıralarını yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamak için, doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'nde müze çalışmalarına başladı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede, merhum başbakan Menderes'in, çocukluğundan ölümüne kadar hatıralarının yer alacağını belirterek, 27 Mayıs 1960'ın, Türk milletinin tarihinde kara bir gün olarak anıldığını, merhum Menderes ve arkadaşlarının halkın hafızasına altın harflerle kazındığını vurguladı.

"Önemli bir lider adına bu zamana kadar müze yapılmaması üzüntü verici" diyen Köşger, müze için İçişleri Bakanlığından ödenek alındığını, projelerin çizilmeye başlandığını kaydetti.

Menderes'in oturduğu evi örnek alacaklarını aktaran Köşger, müzeyi de Çine Çayı'nın olduğu bölgeye yapaklarını dile getirdi.

"Yaşayan ve hikayesi olan bir müze olacak"

Merhum Menderes'in Yassıada duruşmalarında Ethem Menderes'e, "Ne olaydı biz bu işlere hiç girmeseydik de Çine Çayı'nın kenarında, söğüt ağacının altında oturup çayımızı yudumlasaydık" dediğinin ifade edildiğini anlatan Köşger, şöyle konuştu:

"Çok sevdiği Çine Çayı'nın kenarına o söğüt ağaçlarını dikip Adnan Menderes'in heykelini de yaptıracağız. Bölgeye bir rekreasyon alanı da oluşturuyoruz. Yaşayan ve hikayesi olan bir müze olacak. Yapılacak müzenin etrafında Aydın'ın doğal ürünlerinin satıldığı kısım da tasarlanacak. Mini Aydın adıyla oluşturulan alana da şehirdeki 22 antik kentin minyatürünü yapacağız."

Müze için zengin bir içerik düşündüklerini dile getiren Köşger, şu bilgileri verdi:

"İçerisinde, Adnan Menderes'in çocukluğuna dair objeler, siyasi hayatı ve öncesi, Aydın'daki yaşantısı, eğitim hayatı ve o dönemde çiftlikteki hayatıyla ilgili materyaller olacak. Daha sonra siyasi hayatı başlıyor. 1946 seçimleri ile ilgili bulabildiğimiz materyaller, meşhur tahta seçim sandığı, o döneme ait fotoğraflar, Adnan Menderes'in kullandığı şahsi eşyalardan bulabildiklerimizi koyacağız. Yaptığı eserler tabi... Bu müzede dijital kısımlar da mevcut. O döneme ait videolar, gazeteler olacak. Ülkeyi ne noktadan alıp nereye taşıdığına dair belgeler olacak. Ardından 1960 ihtilali, Yassıada'da yargılandıkları mahkemenin bir canlandırması ve orada tutuldukları o hücrelerin de canlandırması var. En son bir kule ve o kulede de Adnan Menderes'i idam ettikleri sehpa olacak."

Köşger, müzenin girişinde misafirleri Menderes'in bal mumundan yapılan heykelinin karşılayacağını aktardı.

Müzeye, Menderes ile ilgili belgeleri de koyacaklarını anlatan Köşger, "Müzeye girenler, Adnan Menderes'i tanımış olarak çıkacak. İnşallah en kısa sürede bitirmeye çalışacağız." dedi.