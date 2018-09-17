Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı, darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Eski Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın darbeciler tarafından idam edilişlerinin 57. yılı dolayısıyla AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Cacabey Meydanı'nda anma toplantısı düzenlendi.

Meydanda, Adnan Menderes ve arkadaşlarının fotoğraflarının yer aldığı dövizler sergilendi.

AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş, burada yaptığı açıklamada, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını söyledi.

Yasalara aykırı biçimde anayasanın, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirildiğini, zincirleme müdahalelerin önünün açıldığını ileri süren Akkuş, şunları kaydetti:

"Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş Başvekili Adnan Menderes’in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye’sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükumete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır."

Akkuş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Basın açıklamasında AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş ve çok sayıda partili katıldı.