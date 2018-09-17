Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

YOZGAT (AA) - Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan anıldı.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığında yapılan anma programında basın açıklaması yapan AK Parti Yozgat İnsan Hakları Başkanı Hasan Tok, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük, toplumsal, siyasal, hukuksal kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilemez tahribatlara yol açtığını söyledi.

Tok, millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesinin diğer darbelerden ayıran en acı olayının ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başbakanı Adnan Menderes'in idam edilmesi olduğunu kaydetti.

Merhum Menderes'in fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiyesini çağ atlattığını aktaran Tok, açıklamasına şöyle sürdürdü:

"Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan; insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla; Başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasa dışı karar mercinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır. Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır."

Tok, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Anma programına AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gökhan, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, parti yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.