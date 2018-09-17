SİVAS (AA) - AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, "Demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Aksu, Cumhuriyet Meydanı'nda Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı dolayısıyla partisince düzenlenen basın açıklamasında, 27 Mayıs darbesine değinerek, bu darbeyi diğer darbelerden ayıran en acı olayın Adnan Menderes'in idamı olduğunu söyledi.

27 Mayıs ve 15 Temmuz darbesinin aynı kalemden çıktığını belirten Aksu, "Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlatmıştır. Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür, düşünce ve ibadet özgürlüğünün önünü açmıştır." diye konuştu.

Aksu, Menderes ve yol arkadaşlarını idam sürecini anlatarak, şunları kaydetti:

"Mahkeme heyetinin 'Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları darağacına çıkarılmıştır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşamaya devam edecek Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz."

Açıklamaya AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın, kentteki sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile partililer destek verdi.