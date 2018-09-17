Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cem Şahin, "27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır." dedi.

AK Parti Ankara İl Teşkilatı üyeleri, 27 Mayıs darbesinin ardından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı anmak için Güvenpark'ta bir araya gelerek Menderes'in idam edildiği saat olan 13.21'de bir basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cem Şahin, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını vurgulayarak, yasalara aykırı biçimde anayasanın ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirildiğini ve bunun zincirleme antidemokratik müdahalelerin yolunu açtığını belirtti.

Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahalelerin demokrasiyi defalarca kesintiye uğrattığını işaret eden Şahin, "Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başvekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır." diye konuştu.

- "Millet iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür"



Şahin, seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla başbakan, kabine üyeleri ve milletvekillerinin keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasadışı karar merciinde, vesayetçi vicdanın insafına bırakıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen 'Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkarılmıştır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz, merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz."