Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı

KAYSERİ (AA) - Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan anıldı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, merhum Menderes'in idam edildiği saat olan 13.21'de başlayan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilemez tahribatlara yol açtığını söyledi.

27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olayın ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş başvekili Adnan Menderes'in idam edilmesi olduğunu belirten Çopuroğlu, mahkeme heyetinin kayda geçen "Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor." gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkarıldığını anımsattı.

17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarihin silip süpürdüğünü vurgulayan Çopuroğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbakanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli ve davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir."

Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bazı ilçe başkanları ile partililer katıldı.