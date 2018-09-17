Menderes ve arkadaşları anılıyor

SAMSUN (AA) - Samsun, Çorum, Tokat, Sinop, Kastamonu ve Çankırı'da, darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan anıldı.

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Cumhuriyet Meydanı'nda Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı dolayısıyla partisince düzenlenen basın açıklamasında, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilemez tahribatlara yol açtığını vurguladı.

Darbenin, anti demokratik müdahalelerin önünü açtığına işaret eden Karaduman, "Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başvekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. 27 Mayıs 1960 darbesinin iz düşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır." dedi.

Karaduman, Menderes'in Türkiye için önemli projeleri hayata geçirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Merhum Menderes fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiyesi'ne çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına dönüştürmüştür. Hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açan insan odaklı hamleleriyle milletin takdirini kazanan merhum Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatları bazı çevreleri rahatsız etmeye başlamıştır. Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlanmıştır. Seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla başbakan, kabine üyeleri, milletvekilleri keyfi dayanaklarla tutuklanarak yasa dışı karar mercinde vesayetçi vicdanın insafına bırakılmıştır.

Milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme heyetinin kayda geçen, 'Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor.' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışışleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir."

Hakan Karaduman, Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşlarının, milletin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Programa, Karaduman ve partililerin yanı sıra İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı, merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamının 57. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Hürriyet Meydanı'nda toplanan partililer, ellerindeki "Milletin adamı Adnan Menderes 'vatan, millet, ezan' dedi", "Demokrasi mimarı Menderes", "Dünyaya meydan okuyan bir efelik", "Milletine yiğitçe adanmış bir hayat" yazılı dövizlerle, merhum Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşlarını andı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ'ın basın açıklamasına AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Zeki Gül, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

Tokat'ta, darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının anıldı. AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat basın açıklamasın yaptı.

AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpçü de il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Menderes ve çalışma arkadaşlarını andı.

Kastamonu'da, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Nasrullah Meydanın'nda düzenlenen programda, vatandaşlar ellerindeki "Darağacında bir adam, ardında milyonlarca can", "Son sözü millet söyler", "İdam edilen milletin iradesiydi", "Dünyaya meydan okuyan bir efelik", "Milletine yiğitçe adanmış bir hayat" yazılı dövizlerle, merhum Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşlarının idam edilişlerini protesto etti.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü basın açıklamasını yaptı. Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı, Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını idam edilişlerinin 57. yılında andı. Karatekin Parkı’nda bir araya gelen partililer Menderes ile arkadaşlarının idam edilişlerini protesto etti. AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, yaptığı açıklamada, Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.



