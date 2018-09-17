Menderes ve arkadaşları anılıyor

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da, darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan anıldı.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti İl Teşkilatı İnsan Hakları Başkanı Feridun Yüksel, 27 Mayıs darbesi sonrasında seçilmiş hükümetin silah zoruyla görevden alınmasıyla Başbakan, kabine üyeleri ve milletvekillerinin keyfi dayanaklarla tutuklanıp, yasa dışı karar merciinde vesayetçi vicdanın insafına bırakıldığını ifade etti.

Yüksel, milletten ve adaletten uzak şekilde kurulan mahkemede 11 ay süren duruşmalar boyunca cesur ve vakur duruşundan taviz vermeyen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının, savunma yapmalarına dahi izin verilmeyen yargısız infazla hukuk dışı muameleye maruz kaldığını belirtti. Yüksel, "Mahkeme heyetinin kayda geçen 'Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor.' gerekçesiyle haklarında verilen hükmü bile öğrenemeyen merhum Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu darağacına çıkartılmıştır." diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da katıldı.



- Eskişehir

Eskişehir'de Vilayet Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğine, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile partililer katıldı.

Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, "Bugün 15 Temmuz'u yaşamış bireyler olarak, darbenin hiçbir zaman demokraside yeri olmadığını ve geleceğimizi darbelerle, darbecilerle belirleyemeyeceğimizi belirtiyoruz. Darbe yapanlar hiçbir zaman halkın vicdanında beraat etmediler, hatta mahkum oldular. Bunun en iyi örneği 12 Eylül darbecilerinin yargılanmalarının ardından mahkum olmasıdır. Tüm demokrasi şehitlerini rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Teşkilatı İnsan Hakları Başkanı Muhammed Mekin Durceylan da 27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin aynı kalemden çıktığının anlaşıldığını kaydetti.

- Çanakkale

Çanakkale'deki anma töreni de İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, 27 Mayıs darbesinin Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açtığını söyledi.

Başkan Gültekin Yıldız, "Onlar, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

- Bilecik

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, parti binasında yaptığı açıklamada, hem düşünce hem de ibadet özgürlüğünün önünü açanAdnan Menderes ve çalışma arkadaşlarının çığır açan bu icraatlarının bazı çevreleri rahatsız ettiğini söyledi.

Asılsız iddialarla itham edilen seçilmiş hükümete yönelik başlatılan algı operasyonuyla darbeye ortam hazırlandığını bildiren Karabıyık, "17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür." diye konuştu.

Karabıyık, Adnan Menderes ve arkadaşlarının aziz hatıralarının Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece yaşayamaya devam edeceğini ifade etti.

- Yalova

Yalova'da da AK Parti İl Başkanlığınca basın açıklaması yapıldı.

Kurtuluş Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasına katılanlar "Demokrasi mimarı Menderes", "İdam edilen milletin iradesidir" yazılı dövizler taşıdı.

AK Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Eren Kuyumcu, yaptığı açıklamada, zincirleme antidemokratik müdahalelerin önünü açan bu darbenin zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olduğunu, demokrasiyi defalarca kesintiye uğrattığını söyledi.

Merhum Menderes'in, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimarı projeyle dönemin Türkiye'sine çağ atlattığını anlatan Kuyumcu, bunların hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak da Türkiye'de demokrasiyi ve ülkenin gelişmesini içine sindirememiş bedbahtların her zaman olabileceğini vurguladı.



Öztabak, "Biz millet olarak birlik içerisinde beraberlik içerisinde olursak bunlara fırsat vermeyiz. Bugün Adnan Menderes'i idam edenlerin karşısında yine bizler vardık ama biz o gün bugünkü kadar cesur değildik. Bugün 15 Temmuz’da o bedbahtların yapmak istedikleri şey yine aynı şeydi." diye konuştu.



- Balıkesir

Balıkesir'de, AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri "İdam edilen bir milletin iradesiydi", "Darağacında bir adam ardında milyonlarca can", "Milletine yiğitçe adanmış bir hayat" yazılı dövizlerle Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda bir araya geldi.

İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram, yaptığı açıklamada, AK Parti'li gençler olarak her zaman darbe zihniyetinin, cuntacıların karşısında olacaklarını, vesayete boyun eğmeyeceklerini ve demokrasinin her zaman bekçisi olup milletin iradesine sahip çıkacaklarını söyledi.

- Kütahya

Kütahya'daki anma töreni AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İl Başkan Yardımcısı Sami Kutlu ve partililerin katılımıyla Zafer Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Kutlu, yaptığı açıklamada, Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan darbeler, e-muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahalelerin demokrasiyi defalarca kesintiye uğrattığını kaydetti.

Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışıldığını aktaran Kutlu, "27 Mayıs darbesini diğer darbelerden ayıran en acı olay ise seçilmiş başvekilin idam edilmesidir. Merhum Menderes, fabrikalar, yollar, barajlar, köprüler ve daha pek çok teknik ve mimari projeyle dönemin Türkiye’sine çağ atlatmıştır. Dini yasaklamaların ve zulümlerin telafisine girişerek ilk önce Türkçe okunan ezanı aslına döndürmüştür." dedi.