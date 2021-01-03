Menajerimi Ara 19. Bölüm Canlı İzle - Son Bölüm

19.Bölüm bu akşam 20.00’de @startv ’de! Yeni bölüm etiketimiz #itiraf @ayyapim

19. Bölüm Konusu;

Barış’la Dicle arasında yaşanan romantik yakınlaşma, onlar için yeni bir başlangıç gibi görünse de işleri o kadar kolay olmaz. Kıraç yılbaşı akşamı duyduğu haberi sindirmeye çalışırken, Serkan hiç vakit kaybetmeden Ego Ajans’ta yeni bir dönemi başlatır. Feris ve Kıraç bir oyuncu ve bir yönetmenin eskiye dayanan küslüğünü çözmeye çalışırken, Dicle ise sürpriz bir çıkış yapar. Dicle’nin bu hamlesinden sonra işler iyice çıkmaza girer ve bunun bedeli Ego Ajans için ağır olur. Bütün hayatını değiştirecek bir teklif karşısında Emir’in bir seçim yapması gerekir. Kıraç’ın Serkan’la gizemli geçmişi adım adım peşinden gelirken, Kıraç sonunda hayatının en büyük hatasıyla yüzleşmeye karar verir. Kıraç’ın itirafı Ego’daki herkesi şoke ederken Dicle’yi de çok zor durumda bırakır

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